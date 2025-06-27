Erzurum Merkezli Telefon Dolandırıcılığı Operasyonunda 6 Gözaltı

Erzurum'da Telefon Dolandırıcılığına Ağır Darbe

Erzurum merkezli düzenlenen kapsamlı bir telefon dolandırıcılığı operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Çeteler Çökertildi

Dolandırıcılık suçlarına karşı başlatılan bu mücadele kapsamında, telefonla kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan çete üyelerinin izini süren ekipler, 1 milyon lira dolandırıcılık yapıldığını tespit etti.

İlk belirlemelere göre, Erzurum'un yanı sıra Hatay, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa illerinde de faaliyet gösterdiği saptanan dolandırıcılar için eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Bu operasyon sonucunda, 6 şüpheli yakalandı.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mağdurları maddi olarak zarara uğratan şüphelilerin, zararlarının karşılanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından polis kontrolünde adliyeye sevk edildi.

Erzurum merkezli 5 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından polis kontrolünde adliyeye sevk edildi.