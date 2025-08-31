Erzurum Narman'da Anız Yangını Söndürüldü

Erzurum Narman'da anız yangını kontrol altına alındı

Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Samikale Mahallesi mevkisinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, bazı bahçelere ulaşmasına rağmen yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay yerinde ekiplerin soğutma çalışması sürüyor ve bölgedeki güvenlik tedbirleri devam ediyor.