Erzurum OSB'de boya üretim tesisinde yangın — ekipler müdahale ediyor

Erzurum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir boya üretim tesisinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale çalışmaları ve güvenlik önlemleri

Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. AFAD ve sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulunuyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi; ekipler çalışmalarını sürdürüyor ve gelişmeler bekleniyor.

