Erzurum Ovası Güreşleri'nde Yunus Emre Yıldız Başpehlivan Oldu

EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum Etkinliklerinde Heyecan Dorukta!

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ile Yakutiye Belediyesi'nin düzenlediği "Erzurum Ovası Güreşleri" etkinliği büyük bir katılımla gerçekleşti. 210 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonda, güreş tutkunları sabah saatlerinden itibaren alanda toplandı ve davul-zurna eşliğinde unutulmaz anlar yaşandı.

Yunus Emre Yıldız Başpehlivan

Güreşlerde gerçekleştirilen kıyasıya mücadele sonucunda éxito gösteren Yunus Emre Yıldız, rakibi Eren Turhan Dursun'u yenerek başpehlivan unvanına layık görüldü. Dereceye giren sporcular, Erzurum AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Öz tarafından madalya ile ödüllendirildi.

Erzurum'un Spora Açık Yüzü

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık, etkinlikte yaptığı açıklamada, EİT kapsamındaki şimdiye kadar planlanan 55 programdan 38'inin tamamlandığını belirtti. Ayrıca, Erzurum'un yaz sporlarına olan katkısına ve geniş imkanlarına dikkat çekerek, "Erzurum bir bütün olarak spora ve turizme açık bir şehir" dedi.

Erzurum'un kış sporları ile tanınmasına rağmen, dağları, yaylaları ve su kaynakları ile yaz sporlarına da olanak sağladığını vurgulayan Çığlık, şehrin alt yapısının bu tür etkinliklere hazır olduğunu ifade etti.

Etkinlikte Kimler Bulundu?

Etkinliğe; Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan gibi önemli isimler katıldı. Etkinlik, sporcular ve vatandaşların yoğun ilgisiyle coşkulu bir atmosferde geçti.

