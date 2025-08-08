Erzurum Polisi 'Siber Devriye' ile Suçları Önlemeye Devam Ediyor

Erzurum Polisi Suçlulara Geçit Vermiyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal alemi titizlikle takip ederek suçları önlemek için aralıksız çalışıyor. Son 2 yıl içerisinde gerçekleştirilen 77 operasyonda 373 şüpheli yakalanırken, bunlardan 238'i tutuklandı.

Yasa Dışı İşlemler Üzerine Yoğun Takip

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde yakalanan şüphelilerin banka hesaplarında toplam 595 milyon 121 bin 646 lira hareketliliği tespit edildi. Ekipler ayrıca, 4 bin 350 sosyal medya hesabına işlem yaparak asayiş, kaçakçılık ve bilişim suçlarına karşı sıkı bir denetim gerçekleştirdi.

Huzur ve Güven Sağlamak İçin Çalışıyoruz

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nin diğer birimlere de destek verdiğine vurgu yaparak, "Ekibimiz, sosyal medya ve sanal alemdeki siber suçlara karşı gerekli önlemleri alıyor" dedi. Yırtar, dijital dünyanın gelişiminin hem kolaylık sağlarken hem de siber suçlular için fırsatlar sunduğunu belirtti.

Dolandırıcılıkta Mevsimsel Yükseliş

Siber suçlarla ilgili detaylı bilgi veren Yırtar, dolandırıcıların ünlüler ve devlet büyüklerinin ses ve videolarını klonlayarak insanları yanıltarak dolandırdığını ifade etti. Yaz aylarında tatil ve araç kiralama, kış aylarında ise kışlık ürünler üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinin arttığına dikkat çekti.

Siberay Uygulaması ile 24 Saat Suç Takibi

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, Siberay uygulaması ile sahte siteler, çocuk istismarı ve müstehcenlik gibi konularda sürekli sanal devriye atıyor. Yırtar, vatandaşların, telefon dolandırıcılığı konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, bu dolandırıcıların devleti temsil ettiklerini iddia ederek insanları kandırdıklarını söyledi.

Çocukların ve Yaşlıların Bilinçlendirilmesi Önemli

Devlet yetkililerinin arayarak para veya altın istemeyeceğine dikkat çeken Yırtar, "Bu tür dolandırıcılar, vatandaşları paniğe sürükleyerek düşünmelerini engelliyor. Eğitim ve bilinçlendirme ile özellikle yaşlılarımızı bu dolandırıcılıklara karşı korumamız önemlidir" diyerek sözlerini tamamladı.

