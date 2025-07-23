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Erzurum Ulu Cami İçin Hatıra Parası Bastı

Darphane, Erzurum'daki tarihi Ulu Cami için hatıra parası bastı. Tanıtım töreni büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 15:57
Erzurum Ulu Cami İçin Hatıra Parası Bastı

Darphane, Erzurum'daki Ulu Cami İçin Özel Hatıra Parası Bastı

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Erzurum'daki tarihi Ulu Cami için hatıra parası çıkararak, bu özel anı ölümsüzleştirdi. 1179 yılında yaptırılan caminin tanıtım töreni, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

Törene katılan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, paranın basım sürecini detaylandırırken, geçen yıl kente geldiğinde Vali Mustafa Çiftçi ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile birlikte hatıra parası çıkarma fikrinin doğduğunu ifade etti. Şahin, "Bu hatıra parası, hatıra para seri konseptimizin beşinci örneği. 2020 yılında Ayasofya Camisi'nin açılışıyla başlattığımız camiler serisinin bir parçası olarak Ulu Cami'yi de unutmadık," dedi.

Hatıra paralarının çift yönlü olarak tasarlandığını belirten Şahin, 3 bin adet üretilen paraların 33,3 gram gümüş kullanılarak hazırlandığını vurguladı. Paraların sertifikalı şekilde satışa sunulduğunu ve iki yıl boyunca tedavülde kalacağını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hatıra parasının tasarımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Ulu Cami, ecdat yadigarı bir eser. Bu güzel şehir ile tarihi bir simgeyi hatırlamak bizim için büyük bir onur," şeklinde konuştu.

Törenin ardından Şahin, protokol üyelerine hatıra parası hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve çok sayıda davetli katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Erzurum'daki, 1179'da...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Erzurum'daki, 1179'da yaptırılan tarihi Ulu Cami için hatıra parası çıkardı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Erzurum'daki, 1179'da...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Erzurum'daki, 1179'da yaptırılan tarihi Ulu Cami için hatıra parası çıkardı.

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