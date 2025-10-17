Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Tortum ve Uzundere'de İnceleme Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum ve Uzundere ilçelerinde vatandaş buluşmaları ve saha incelemeleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde hem yerel halkla bir araya geldi hem de heyelan bölgesindeki yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tortum'daki ziyaretler

Vali Çiftçi, Tortum'un Bağbaşı Mahallesi'ndeki tarihi Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. Burada engelli çift Ayten ve Halil Göker'in evini ziyaret etti.

Daha sonra Pehlivanlı Mahallesi'nde oturan, 44 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Koçak'ı ziyaret ederek durumunu dinledi.

Uzundere'de heyelan incelemeleri ve çalışmalar

Uzundere'ye geçen Vali Çiftçi, Kaymakam Muhammed Taha Canpolat'tan ilçede yürütülen kamu yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindekilerle, ilçede geçen yıl şubatta sanayi sitesi arkasında meydana gelen kaya düşmesi sonucu oluşan hasar nedeniyle AFAD ekiplerince yapılan teknik etütleri ve bölgede riskleri en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmaları inceledi.

Vali Çiftçi ayrıca Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesini ziyaret ederek, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dere düzenleme, yatak tanzimi ve tahkimat çalışmaları'nı yerinde takip etti.

