Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Tortum ve Uzundere'de İnceleme Yaptı

Vali Mustafa Çiftçi, Tortum'da vatandaş ziyaretleri gerçekleştirdi; Uzundere'de heyelan bölgesindeki AFAD ve DSİ çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 21:52
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Tortum ve Uzundere'de İnceleme Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Tortum ve Uzundere'de İnceleme Yaptı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Tortum ve Uzundere ilçelerinde vatandaş buluşmaları ve saha incelemeleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerde hem yerel halkla bir araya geldi hem de heyelan bölgesindeki yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Tortum'daki ziyaretler

Vali Çiftçi, Tortum'un Bağbaşı Mahallesi'ndeki tarihi Taş Camisi'nde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla sohbet etti. Burada engelli çift Ayten ve Halil Göker'in evini ziyaret etti.

Daha sonra Pehlivanlı Mahallesi'nde oturan, 44 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Ahmet Koçak'ı ziyaret ederek durumunu dinledi.

Uzundere'de heyelan incelemeleri ve çalışmalar

Uzundere'ye geçen Vali Çiftçi, Kaymakam Muhammed Taha Canpolat'tan ilçede yürütülen kamu yatırımları ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberindekilerle, ilçede geçen yıl şubatta sanayi sitesi arkasında meydana gelen kaya düşmesi sonucu oluşan hasar nedeniyle AFAD ekiplerince yapılan teknik etütleri ve bölgede riskleri en aza indirmek amacıyla sürdürülen çalışmaları inceledi.

Vali Çiftçi ayrıca Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen heyelan bölgesini ziyaret ederek, DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dere düzenleme, yatak tanzimi ve tahkimat çalışmaları'nı yerinde takip etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçelerden Tortum'da vatandaşlarla bir araya geldi, Uzundere'de ise...

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçelerden Tortum'da vatandaşlarla bir araya geldi, Uzundere'de ise heyelan bölgesinde yapılan çalışmaları inceledi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçelerden Tortum'da vatandaşlarla bir araya geldi, Uzundere'de ise...

İLGİLİ HABERLER

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 9 tutuklama
2
Siirt Eruh'ta Şehitler Kütüphanesi Törenle Açıldı
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Amsterdam'da PES Kongresi'nde Görüşmeler Yaptı
4
Antalya Serik'te Ev Yangınında Muhabbet Kuşu İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Yakakent'te Hayırseverler 13 Öğrenciye Bisiklet Hediye Etti
6
Erinç Sağkan ve Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
CHP Kadın Kolları'ndan Ankara'da 'Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' yürüyüşü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği