Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu 2 Kilometreye Ulaştı

Esendere Gümrük Kapısı'nda İran kaynaklı sistemsel aksaklıklar nedeniyle tır kuyruğu yaklaşık 2 kilometreye ulaştı; sürücüler mağduriyetini ifade etti.

Yayın Tarihi: 21.11.2025 15:37
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 15:37
Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu 2 Kilometreye Ulaştı

Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu 2 Kilometreye Ulaştı

İran kaynaklı sistemsel aksaklıklar beklemeyi uzattı

İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısında bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.

İran’a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Yaşanan aksaklığın, sınırın karşı tarafındaki sistem kaynaklı olduğu ifade edildi.

Sürücülerin tepkisi

Tır sürücüleri olayla ilgili olarak, "Öğle saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dedi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ESENDERE GÜMRÜK KAPISI’NDA, İRAN TARAFINDA ARALIKLARLA DEVAM...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ESENDERE GÜMRÜK KAPISI’NDA, İRAN TARAFINDA ARALIKLARLA DEVAM EDEN SİSTEMSEL AKSAKLIKLAR NEDENİYLE BEKLEYEN TIR’LARIN OLUŞTURDUĞU KUYRUK YAKLAŞIK 2 KİLOMETREYE ULAŞTI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ ESENDERE GÜMRÜK KAPISI’NDA, İRAN TARAFINDA ARALIKLARLA DEVAM...

İLGİLİ HABERLER

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de Tarlada Bulunan 100 mm Top Mermisi Kontrollü İmha Edildi
2
Aydın'da Trafik Denetimi: 74 Sürücüye 598 bin 597 TL Ceza
3
Erzurum'da Kaybolan Çoban Koyunların Arasında Hayatta Kaldı
4
Bodrum'da Kamusal Alanlar İşgallerden Arındırılıyor
5
Aydın'da 5 Kasa Zeytin Çalan Şüpheliler Yakalandı
6
Mardin Nusaybin'de 6 Yaşındaki Çocuğa Araç Çarptı: Ehliyetsiz Sürücü Kamerada
7
Sakarya Akyazı'da kaza: 68 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? MEB Son Kararı ve Anlamlı Mesajlar

Batuhan Yener İzmit'te Şüpheli Ölüm: Nasıl Öldü?

Motorine Zam: İstanbul, Ankara, İzmir Yeni Fiyat Listesi

İstanbul 2025 Hız Limitleri: 84 Güzergâhta Yeni Sınırlar — Tam Liste

TOKİ'den İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut: Rayiç Bedelin Yarısına 15 Bin Konut