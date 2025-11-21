Esendere Gümrük Kapısı'nda Tır Kuyruğu 2 Kilometreye Ulaştı

İran kaynaklı sistemsel aksaklıklar beklemeyi uzattı

İran tarafında aralıklarla devam eden sistemsel aksaklıklar nedeniyle Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısında bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk yaklaşık 2 kilometreye ulaştı.

İran’a geçerek yüklerini teslim etmek için sırada bekleyen tır sürücüleri, bu durumdan dolayı mağdur olduklarını belirtti. Yaşanan aksaklığın, sınırın karşı tarafındaki sistem kaynaklı olduğu ifade edildi.

Sürücülerin tepkisi

Tır sürücüleri olayla ilgili olarak, "Öğle saatlerinde Yüksekova’dan Esendere’ye gittiğimiz sırada 2 kilometreyi aşacak derecede tır kuyruğu duruyordu. Sebebini sorduğumuzda ise sorunun İran tarafından kaynaklı olduğu söylendi. Artık bu görüntülere alıştık. İnşallah kısa sürede bu da biter ve yolumuza devam ederiz" dedi.

