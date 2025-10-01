Esenler'de 'Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonu' 8 Ekim'de başlıyor

Esenler Belediyesi, 2025-2026 kültür sanat sezonunu Cemil Meriç'e ithaf etti; açılış 8 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 17:54
Esenler'de 'Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonu' 8 Ekim'de başlıyor

Esenler Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunu Cemil Meriç'e ithaf etti

Esenler Belediyesi, 2025-2026 kültür sanat sezonunu Türk düşünce dünyasının önemli isimlerinden, yazar ve sosyolog Cemil Meriç'e adadı. Belediye açıklamasına göre yeni sezonda Meriç’in derin fikir dünyası, entelektüel mirası ve medeniyet tasavvuru merkeze alınarak kapsamlı etkinlikler düzenlenecek.

Açılış ve program içerikleri

Sezonun açılışı, Meriç'in 110. doğum yılına özel olarak 8 Ekim'de Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenecek özel bir programla gerçekleştirilecek. Yeni sezonda paneller, söyleşiler, sergiler, konserler, tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları sanatseverlerle buluşacak.

Meriç’in eserlerine ve düşünsel mirasına vurgu

'Işık Doğudan Gelir', 'Bu Ülke' ve 'Bir Dünyanın Eşiğinde' gibi eserlerin yazarı Meriç’in kültürel ve düşünsel dünyası yeni sezonda kapsamlı biçimde ele alınacak. Etkinlikler, Meriç’in fikir hayatına dair farklı bakış açıları sunmayı hedefliyor.

Görme engellilere yönelik özel projeler

Görme yetisini kaybettikten sonra yazarlık hayatının üretken dönemlerini sürdüren Meriç’ten ilhamla, sezon kapsamında görme engellilere yönelik özel projeler hayata geçirilecek. Bu projeler arasında Karanlık Oda-Cemil Meriç Sergisi, Görme Engelliler Fotoğraf Sergisi, Beyaz Baston Haftasına Özel Sergi, Cemil Meriç Özel Eşya Sergisi, Karikatür Sergisi ve Tezhip ve İllüstrasyon Sergisi yer alıyor.

Sempozyumlar, okumalar ve dijital girişimler

Sezon çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler arasında Cemil Meriç Sempozyumu ile Liselerarası Cemil Meriç Sempozyumu bulunuyor. Ayrıca Antakya'da açılacak dijital bir kütüphane, belediye yayınlarında Cemil Meriç’e özel sayılar ve yetişkinler ile öğrenciler için gerçekleştirilecek Cemil Meriç Okumaları programları planlandı.

Esenler içinde sürdürülen projeler ve akademik atölyeler

Esenler Belediyesi bünyesinde 2017'den bu yana görme engelliler ve yaşlılar için kitap seslendiren Cemil Meriç Gönüllüleri için özel buluşmalar düzenlenecek. Esenler Edebiyat Akademisi ise atölyeler ve Bir Kitap Bir Dünya programlarında Meriç'in eserlerini farklı yönleriyle ele alacak.

Ramazan ayında eğitim programları

Ramazan döneminde de sürdürülecek eğitim faaliyetleri arasında Görme Engelliler için Kur’an-ı Kerim ve Siyer Okuma Eğitimi yer alıyor. Belediye, sezon boyunca planlanan etkinliklerle Meriç’in düşünsel mirasının geniş kitlelere ulaşmasını amaçlıyor.

