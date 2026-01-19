Esenler'de Karla Mücadeleye Sıcak Destek: ESTİM 5 Bin Kişiye Ulaştı

Esenler'de karla mücadeleye sıcak destek

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenler Belediyesi, trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlara sıcak ikramlarda bulundu. İlçenin yoğun noktalarından Kazım Karabekir çıkışı ile O-3 yan yolda gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara çay, simit, kahve ve su dağıtıldı.

Koordinasyonla 5 bin kişiye ulaşıldı

Halkla İlişkiler ekipleri, İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinden itibaren işe giden, trafikte beklemek zorunda kalan ve gün içinde dışarıda bulunan vatandaşlara hizmet veren ESTİM İkram Aracı ile 5 bin kişiye ulaştı. Sunulan sıcak ve soğuk ikramlarla, kar yağışının etkili olduğu kış günlerinde yaşanan zor şartlara destek sağlandı.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Zengin, çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Kar yağışı, trafikte ve toplu ulaşımda birçok zorluğa yol açıyor. Biz de Esenler Belediyesi olarak sahadaki karla mücadele çalışmalarımızın yanı sıra, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. ESTİM İkram Aracı ile vatandaşlarımıza çay, simit, kahve ve su ikram ederek zor hava koşullarında küçük de olsa bir destek sunmayı hedefledik. Bu çalışmalarımızı İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yürüttük ve kar yağışı devam ettiği sürece benzer hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

VATANDAŞLARA ÇAY, SİMİT, KAHVE VE SU DAĞITILDI.