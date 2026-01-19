Esenler'de Karla Mücadeleye Sıcak Destek: ESTİM 5 Bin Kişiye Ulaştı

Esenler Belediyesi, yoğun kar yağışında ESTİM İkram Aracı ile Kazım Karabekir ve O-3 yan yolda çay, simit, kahve ve su dağıtarak 5 bin kişiye ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 15:57
Esenler'de Karla Mücadeleye Sıcak Destek: ESTİM 5 Bin Kişiye Ulaştı

Esenler'de karla mücadeleye sıcak destek

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Esenler Belediyesi, trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlara sıcak ikramlarda bulundu. İlçenin yoğun noktalarından Kazım Karabekir çıkışı ile O-3 yan yolda gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara çay, simit, kahve ve su dağıtıldı.

Koordinasyonla 5 bin kişiye ulaşıldı

Halkla İlişkiler ekipleri, İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yürütülen çalışmalarda sabah saatlerinden itibaren işe giden, trafikte beklemek zorunda kalan ve gün içinde dışarıda bulunan vatandaşlara hizmet veren ESTİM İkram Aracı ile 5 bin kişiye ulaştı. Sunulan sıcak ve soğuk ikramlarla, kar yağışının etkili olduğu kış günlerinde yaşanan zor şartlara destek sağlandı.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Halkla İlişkiler Müdürü Ercan Zengin, çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Kar yağışı, trafikte ve toplu ulaşımda birçok zorluğa yol açıyor. Biz de Esenler Belediyesi olarak sahadaki karla mücadele çalışmalarımızın yanı sıra, vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. ESTİM İkram Aracı ile vatandaşlarımıza çay, simit, kahve ve su ikram ederek zor hava koşullarında küçük de olsa bir destek sunmayı hedefledik. Bu çalışmalarımızı İstanbul Valiliği ile koordinasyon içinde yürüttük ve kar yağışı devam ettiği sürece benzer hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

VATANDAŞLARA ÇAY, SİMİT, KAHVE VE SU DAĞITILDI.

VATANDAŞLARA ÇAY, SİMİT, KAHVE VE SU DAĞITILDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 100 Yeni Memur Yemin Töreni
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Ocak'ta Aydın'da Milyarlarca Liralık Yatırımları Açıyor
3
Esenler'de Karla Mücadeleye Sıcak Destek: ESTİM 5 Bin Kişiye Ulaştı
4
Çerçioğlu'ndan Çocuklara Yarıyıl Karne Şenliği Hediyesi
5
Kağıthane’de Karla Mücadele 24 Saat Aralıksız: 500 Personel ve 8 Bin Ton Tuz
6
Adana Valisi Mustafa Yavuz Göreve Başladı: Suç İşleyenlere Net Uyarı
7
Türkiye ile Özbekistan, Askeri Sağlıkta İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları