Esenler'de Trafikte Tartışma: 3 Kişiye 5 bin 958 lira Para Cezası

Esenler'de 25 Eylül'de yolu kapatarak tartışma çıkaran 2 sürücü ve 1 yolcuya toplam 5 bin 958 lira idari para cezası uygulandı; adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 11:26
Olay ve tespit

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan incelemede, 25 Eylül'de Esenler Hal Kavşağı Metris-Esenler Bağlantı Yolu'nda iki aracın yol ortasında durarak trafik akışını engellediği ve araçtakilerin diğer sürücülerle tartıştığı belirlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 34 DLH 168 plakalı aracın sürücüsü H.E. ve araçtaki yolcu İ.Ş. ile 34 CYD 124 plakalı aracın sürücüsü M.B. tespit edildi.

Uygulanan yaptırımlar

Sürücüler ile yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 5 bin 958 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca söz konusu kişiler, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Esenler Atışalanı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

