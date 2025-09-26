Esenyurt Adalet Sarayı'nın İnşaatı Yıl Sonunda Başlıyor

Esenyurt Adalet Sarayı projesinde hazırlıklar tamamlandı; ihale süreci yakında sonuçlanacak ve inşaat yıl sonunda başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:59
Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, planlanan Esenyurt Adalet Sarayı projesinin hazırlık çalışmalarında sona gelindiğini ve inşaatın yıl sonunda başlayacağını açıkladı.

Belediye açıklamasına göre Aksoy, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u makamında ziyaret etti. Görüşmede, Gökevler Mahallesi'nde yapılması planlanan adliye binası ele alındı.

Aksoy, proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, 'Proje çalışmalarında sona yaklaşılan adliye binamız için ihale süreci çok yakında başlayacak' dedi ve ihale aşamasının kısa süre içinde tamamlanarak inşaatın yıl sonunda başlayacağını vurguladı.

Aksoy, Esenyurt Adalet Sarayı için Bakan Tunç'tan ciddi destek aldıklarını belirterek, 'Esenyurt'un yatırımlarının takibini birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüyor, kamu hizmetlerinde adeta bir seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca proje için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.

Proje Özellikleri ve Etkileri

Yeni adliye sarayı, toplam 85 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşa edilecek. Modern mimarisiyle dikkat çeken proje, bölge halkına daha hızlı ve etkin adli hizmet sunmayı hedefliyor.

Proje aynı zamanda ilçenin kurumsal altyapısını güçlendirerek yargı hizmetlerini daha donanımlı hale getirecek. Böylece vatandaşlar adli işlemler için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak.

Esenyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy (solda), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u (sağda) makamında ziyaret etti. Görüşmede, Gökevler Mahallesi'nde yapılması planlanan Esenyurt Adalet Sarayı Projesi de ele alındı.

