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Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanma Talebine Tepki

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklama talebine karşı tepkisini dile getiriyor ve halkı harekete geçmeye çağırıyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 23:12
Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanma Talebine Tepki

CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e Destek

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanma talebine yönelik sert açıklamalarda bulundu. Günaydın, yarın CHP MYK'sının Esenyurt'ta olağanüstü toplanacağını ve partinin tüm yöneticilerinin Esenyurt Belediyesi önünde olacağını belirtti. Ayrıca, halkı Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya davet etti.

Demokrasi İçin Kara Bir Gün

Günaydın, yaptığı açıklamada, demokrasi tarihi açısından kara bir gün geçirdiklerini ve bu duruma tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Özer'in emniyet ve savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildiğini aktardı.

İddialar ve Suçlamalar

CHP'li vekil, Özer'e yöneltilen iddiaların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu, dijital materyallerde adının geçmesinin ve uzun döneme yayılan iletişim tespitlerinin iddiaların dayanağını oluşturamadığını vurguladı. Günaydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaların kamuoyuna yönelik bir itibar suikastı olarak değerlendirildiğini belirtti.

Kayyum İddialarına Yanıt

Günaydın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla ilgili çıkan haberlere de değindi. İstanbul Valisi'nin böyle bir kararın kendisine tebliğ edilmediğini söylediğini anımsatarak, konunun hala belirsiz olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı'nın da tutuklama çıkması durumunda yeni adımlar atılacağını kaydetti.

Savaşım ve Direniş Çağrısı

CHP milletvekillerinin ve partinin çeşitli kurullarının İstanbul'a hareket ettiğini duyuran Günaydın, siyasi manipülasyonlara karşı duracaklarını belirtti. Bu çerçevede, yarın Esenyurt'ta ve Türkiye genelindeki yurttaşlara anayasal haklarını kullanmaları, adliye önünde toplanmaları için çağrıda bulundu. Günaydın, "Geleceğimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz" diyerek son noktayı koydu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı...

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'li milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

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