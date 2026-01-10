Esenyurt Belediyesi'nden Ücretsiz Psikolojik Destek

Esenyurt Belediyesi, aile ve çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık, aile/çift terapisi ve oyun terapileri sunuyor. Bilgi için 444 0 411.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 15:15
Hizmet detayları

Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe genelinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Vatandaşlar, 6 farklı merkezde verilen psikolojik danışmanlık, aile danışmanlığı ve çift terapisi hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Çocuklara yönelik çalışmalar

Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan çalışmalar doğrultusunda uzmanlar eşliğinde oyun terapileri düzenleniyor. Bu terapiler sayesinde çocukların kendilerini daha sağlıklı ifade etmeleri ve yaşadıkları sorunlarla baş edebilmeleri hedefleniyor. Danışmanlık hizmeti, 5 farklı mahallede faaliyet gösteren Benim Ailem Eğitim ve Danışmanlık Merkezleri ile Tebessüm Durağı Çocuk ve Aile Destek Merkezleri aracılığıyla yürütülüyor.

Başvuru ve iletişim

Vatandaşlar, söz konusu merkezlere bizzat başvurarak danışmanlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, bu hizmetlerin aile yapısının güçlendirilmesi ve toplum ruh sağlığının desteklenmesi açısından önemine dikkat çekerek, detaylı bilgi için belediyenin çağrı merkezi numarası 444 0 411i arayabileceklerini bildirdi.

