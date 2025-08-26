Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Esenyurt Belediyesi'nin Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi EMEĞİM, Ücretsiz Kurslarla Yeni Fırsatlar Sunuyor

Esenyurt Belediyesi'nin Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM), umut arayan vatandaşlar için yeni kapılar aralamaya devam ediyor. Ücretsiz meslek kursları sadece bir beceri kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda katılımcıların ekonomik özgürlüklerini elde ederek kendi iş yerlerini açmalarına olanak sağlıyor. Bu programların yarattığı etki, bölge halkının yaşamında kalıcı değişimler oluşturuyor.

Kurslar, Eğitim ve Hedefler

EMEĞİM, 'herkes için bir meslek, her meslek için bir gelecek' vizyonuyla hareket ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, teorik bilgilerin yanı sıra yoğun pratik uygulamalar da içeriyor. Bu sayede kursiyerler mesleğin tüm inceliklerini öğrenerek iş hayatına hazır hale geliyor. Merkezin en popüler programlarından biri olan Saç Bakımı ve Kuaförlük Kursu, adeta bir girişimci fabrikası gibi çalışıyor.

Başarı Hikayesi: Vasfiye Aydın

Vasfiye Aydın'ın hikayesi, azim ve inancın gücünü gösteriyor. Yolda gördüğü bir billboard ilanı onun için dönüm noktası oldu. Çevresindekilerin 'Bu yaştan sonra olmaz, yapamazsın' şeklindeki tüm olumsuz yorumlarına kulak asmayan Aydın, EMEĞİM'in kuaförlük kursuna yazıldı. Tam 3 yıl boyunca eğitimini aksatmadan sürdürdü, ardından 1,5 yıl bir salonda çalışarak deneyim kazandı ve sonunda kendi iş yerini kurdu. Gözleri parlayarak yaşadıklarını anlatan Aydın, 'O afişi gördüğümde neden olmasın dedim. Bu karar hayatımı tamamen değiştirdi. Herkesin imkansız gördüğünü başardım. Hikayemin, hayallerinin peşinden gitmekten korkan başka kadınlara da ilham vermesini isterim' sözleriyle duygularını paylaştı.