Esenyurt'ta 21 Yaşındaki Muhammed Yıldız Öldü: Aile 'Sahte Alkol' İddiası

Esenyurt'ta alkol aldıktan sonra fenalaşan 21 yaşındaki Muhammed Yıldız, hastanede yaşamını yitirdi. Ailesi sahte alkol iddiasında; cenaze Adli Tıp'a gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:42
Olayın Detayları

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Muhammed Yıldız alkol aldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından hastane önünde Yıldız'ın yakınları toplandı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede tedbir aldı.

Hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Ailesi, genç kişinin sahte alkolden zehirlendiğini savunurken, nihai sonucun otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

MUHAMMED YILDIZ

