DOLAR
40,67 0,06%
EURO
46,41 0,42%
ALTIN
4.307,31 -0,25%
BITCOIN
4.689.902,31 1,09%

Esenyurt'ta 5 Milyon Liralık Hırsızlık: Bakıcı Tutuklandı

Esenyurt'ta bakıcılık yapan yabancı uyruklu kadın, evden 5 milyon lira değerinde hırsızlık yaparak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 11:10
Esenyurt'ta 5 Milyon Liralık Hırsızlık: Bakıcı Tutuklandı

Esenyurt'ta Şok Hırsızlık Olayı

Esenyurt’ta, çocuk bakıcısı olarak çalışan 28 yaşındaki Jennifer Y.B., 5 milyon lira maliyeti olan döviz ve ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz tarihinde, mağdur F.A. (34) tarafından yapılan ihbarı değerlendirdi. İddiaya göre, F.A. duş alırken, yaklaşık bir yıldır evde çalışan Endonezya uyruklu bakıcı, 5 milyon lira değerindeki eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Polis Operasyonu ve Yakalanma Süreci

Yapılan ihbar sonrasında polis, Jennifer Y.B. ile olaya karıştığı belirlenen 40 yaşındaki A.A.’yı Bahçelievler’de yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 bin lira, 12 bin 250 dolar, 350 avro, 76 bin 500 Irak dinarı, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe, 1 yüzük ve mağdura ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi.

Adli Süreç ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Jennifer Y.B., tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise emniyette sergilendi. Ayrıca, şüphelilerin çalıntı altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi.

Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası...

Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası...

Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi
2
Adana'da Merdiveni Çöken Apartmandan 20 Kişi İtfaiye ile Kurtarıldı
3
Ağrı'da Sebze Hasadı Başarıyla Gerçekleştirildi
4
Şanlıurfa'da Hamile Kadın Ambulansla Doğum Yaptı
5
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ile 2,2 Milyar Lira Tasarruf Sağlayacak
6
Atina'da Filistin'e Destek Eylemi: Saldırıları Protesto Edildi
7
Yalova'da Organize Suç Örgütüne Operasyon: 6 Şüpheli Tutuklandı

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!