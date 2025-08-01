Esenyurt'ta 5 Milyon Liralık Hırsızlık: Bakıcı Tutuklandı

Esenyurt'ta Şok Hırsızlık Olayı

Esenyurt’ta, çocuk bakıcısı olarak çalışan 28 yaşındaki Jennifer Y.B., 5 milyon lira maliyeti olan döviz ve ziynet eşyasını çaldığı iddiasıyla tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Temmuz tarihinde, mağdur F.A. (34) tarafından yapılan ihbarı değerlendirdi. İddiaya göre, F.A. duş alırken, yaklaşık bir yıldır evde çalışan Endonezya uyruklu bakıcı, 5 milyon lira değerindeki eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Polis Operasyonu ve Yakalanma Süreci

Yapılan ihbar sonrasında polis, Jennifer Y.B. ile olaya karıştığı belirlenen 40 yaşındaki A.A.’yı Bahçelievler’de yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 12 bin lira, 12 bin 250 dolar, 350 avro, 76 bin 500 Irak dinarı, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe, 1 yüzük ve mağdura ait kimlik, sürücü belgesi ile banka kartları ele geçirildi.

Adli Süreç ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Jennifer Y.B., tutuklanırken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen döviz ve ziynet eşyaları ise emniyette sergilendi. Ayrıca, şüphelilerin çalıntı altın ve paraları döviz bürosunda bozdurdukları anlar güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi.

Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.

Esenyurt'ta çocuk bakıcısı olarak çalıştığı evden yaklaşık 5 milyon liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın tutuklandı.