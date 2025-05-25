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Esenyurt'ta Baba, Oğlunu Silahla Yaraladı

İstanbul Esenyurt'ta baba-oğul arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü, bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 01:51
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 01:51
Esenyurt'ta Baba, Oğlunu Silahla Yaraladı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde baba ile oğlu arasında çıkan bir tartışma, silahlı bir olaya dönüştü. Sultanahmet Abdülhamid Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde yaşanan olayda, baba, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı oğlunu silahla ayağından yaraladı.

Olayın ardından, çevredekilerin ihbarı sonucu polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Yaralı olan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak şüpheli baba için harekete geçti ve kısa süre içerisinde gözaltına alındı. Olay sırasında baba ve oğulun alkollü oldukları öğrenildi.

Bu tür olayların toplumda yarattığı endişe, aile içi şiddet ve silah kullanımıyla ilgili daha geniş kapsamlı tartışmalara yol açabilir.

İstanbul Esenyurt'ta isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle...

İstanbul Esenyurt'ta isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında baba, oğlunu silahla ayağından vurarak yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle...

İstanbul Esenyurt'ta isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında baba, oğlunu silahla ayağından vurarak yaraladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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