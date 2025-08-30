Esenyurt'ta Balkona Tüfekle Çıkan Kişiye İlişkin 2 Zanlı Gözaltında
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta dün sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde bir kişinin apartman dairesinin balkonundan aşağı doğru silah doğrulttuğu ve çevrede bağrışmaların duyulduğu görülüyordu.
Operasyon kapsamında Z.B. (32) ile A.I. (30) gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilere ait olduğu belirlenen ruhsatsız tüfeğe ve 34 fişeğe el koydu.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.I. adli makamlarca serbest bırakılırken, Z.B. hakkında 'silahlı tehdit', 'hakaret' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından işlemlerin sürdüğü bildirildi.