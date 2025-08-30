DOLAR
Esenyurt'ta Balkona Tüfekle Çıkan Kişiye İlişkin 2 Zanlı Gözaltında

Esenyurt'ta balkona tüfekle çıkma görüntüleri üzerine 2 şüpheli yakalandı; ruhsatsız tüfek ve 34 fişek ele geçirildi, A.I. serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:32
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis harekete geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt'ta dün sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Görüntülerde bir kişinin apartman dairesinin balkonundan aşağı doğru silah doğrulttuğu ve çevrede bağrışmaların duyulduğu görülüyordu.

Operasyon kapsamında Z.B. (32) ile A.I. (30) gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilere ait olduğu belirlenen ruhsatsız tüfeğe ve 34 fişeğe el koydu.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.I. adli makamlarca serbest bırakılırken, Z.B. hakkında 'silahlı tehdit', 'hakaret' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından işlemlerin sürdüğü bildirildi.

