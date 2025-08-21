DOLAR
Esenyurt'ta balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı

Esenyurt'ta 5'inci kattaki balkondan düşen 1 yaşındaki Ali Asaf A. ağır yaralandı; hastanede hayati tehlikesi sürüyor, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 16:34
Olayın ayrıntıları

Esenyurt'ta bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı. Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1935. Sokak adresinde meydana geldi.

Balkondan kaldırıma düştüğü belirtilen 1 yaşındaki Ali Asaf A., yakınları tarafından hızla hastaneye götürüldü.

Gelişmeler

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

