Esenyurt'ta balkondan düşen 1 yaşındaki bebek ağır yaralandı
Olayın ayrıntıları
Esenyurt'ta bir binanın 5'inci katındaki balkondan düşen bebek ağır yaralandı. Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1935. Sokak adresinde meydana geldi.
Balkondan kaldırıma düştüğü belirtilen 1 yaşındaki Ali Asaf A., yakınları tarafından hızla hastaneye götürüldü.
Gelişmeler
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.