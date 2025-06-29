Esenyurt'ta Bebek Bezi Deposunda Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Esenyurt'ta Yangın Paniği

Esenyurt'un Orhan Gazi Mahallesi 2. Yol Sokak'ta yer alan bir bebek bezi üretim tesisinin deposunda beklenmedik bir yangın patlak verdi. Yangının nedeni henüz belirlenememesiyle birlikte olayla ilgili detaylar merak konusu oldu.

Olay Yerinde Geniş Güvenlik Önlemleri

Yangın, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine hemen olay yerine ulaşan itfaiye, polis ve sağlık ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Zamanında müdahale sayesinde yangının daha da büyümesi engellendi.

Yangın, depoda önemli miktarda hasara neden olurken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta bebek bezi üreten iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenyurt'ta bebek bezi üreten iş yerinin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.