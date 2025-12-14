Esenyurt'ta Çocuk Kavgası Aileleri Sokağa Döktü: Sopalı Kavga Kamerada

Esenyurt'ta Çocuk Kavgası Aileleri Sokağa Döktü

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde, iki çocuk arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek mahalleyi karıştırdı. Olay, çevredekilerin tepkisini çekerken endişe yarattı.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmaya aile büyüklerinin de dahil olmasıyla birlikte sopaların havada uçuştuğu kavga, mahalleyi adeta bir savaş alanına çevirdi. Çevredeki vatandaşlar ve mahalle sakinleri korku ve şaşkınlık yaşadı.

Olay sırasında taraflar daha sonra kendiliğinden dağıldı. Yaşananların bir kısmı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı, görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

