Esenyurt'ta Devlet Hastanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde Yangın Çıktı

Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi

Yangının, hastanenin bodrum katındaki elektrik panosunda oluşan kabloların tutuşması sonucu çıktığı bildirildi. Olay yerine hemen polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Polis ekipleri, hastanenin 19 Mayıs Bulvarı yönündeki girişini trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak daha büyük bir felaketi önledi.

Hastaların Tahliyesi ve Ameliyatların İptali

Yangın nedeniyle bazı hastalar tahliye edilirken, gün içerisinde gerçekleştirilecek olan bazı ameliyatlar ertelendi. Olay anında hastanede bulunan hasta yakını Murat Özgüneş, yaşananları şu şekilde anlattı:

"Alt katta doğumhanenin ve ameliyathanenin olduğu bölümde kablodan yangın çıktı. Önce ufak bir duman geldi ama duman ciddi şekilde yoğunlaşmaya başladı. Tedbir amaçlı ameliyatımız iptal edildi."

Özgüneş, ameliyathaneden de bazı hastaların tedbir amaçlı olarak bekletildiğini ifade ederek, "Bildiğim kadarıyla yangından yoğun şekilde etkilenen kimse yok, yani öyle ciddi bir durum söz konusu değil." diyerek endişenin gereksiz olduğunu belirtti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nin bodrum katındaki elektrik panosunda kabloların yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Bazı hastalar tahliye edilirken, gün içinde yapılması beklenen ameliyatların ertelendiği bildirildi.