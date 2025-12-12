DOLAR
Esenyurt'ta Ev Sahibi ve Yakınları, 3 Aylık Kira İddiasıyla Kiracının Evine Saldırdı

Esenyurt'ta ev sahibi ve yakınları, kira anlaşmazlığı nedeniyle kiracının evine saldırdı; olay polis müdahalesiyle sonlandı, taraflar şikayetçi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 13:20
Esenyurt'ta Ev Sahibi ve Yakınları, 3 Aylık Kira İddiasıyla Kiracının Evine Saldırdı

Esenyurt'ta Konut Tartışması Şiddete Dönüştü

İstanbul Esenyurt'ta çıkan kavgada, ev sahibi ve yakınları, iddiaya göre üç aydır kirasını ödemeyen kiracısının evine saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı; taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi ve yakınları, birkaç aydır birikmiş kirasını ödemeyen kiracısı ile konuşmak için eve geldi. Tartışma kısa sürede büyüdü ve grubun camlara vurduğu, taş attığı, kapı ve eşyaya zarar verdiği anlar kaydedildi.

Yaşanan saldırıda, kiracı Nurettin Taş ve ailesi olay anını cep telefonu kamerasına kayıt etti. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları emniyete götürdü. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu ve soruşturma başlatıldı.

Kiracı Nurettin Taş'ın İfadesi

Nurettin Taş yaşananları şöyle anlattı: Ev sahibim ve evi tuttuğum emlakçı geldi konuştuk. Maddi sıkıntılarım olduğu için süre istedim onlardan fakat kendileri bu süreyi bana tanımadı. Kalabalık bir grup evime saldırdı. Ayakkabılarımı kırdılar, kapımı kırdılar tüple saldırdılar. Ben sakinliğimi korudum. Çocuklarım var. Polisi aradım geldiler haklarında işlem başlattık. Şikayetimi çekmemem için beni zorluyorlar. Ben şikayetimden vaz geçmeyeceğim. 5 aydır değil ayın 15’inde 3’üncü kiram var. Her birisi farklı farklı süreden bahsediyor. Oturduğum süre belli attığım paralarda dekontlarda sabit. Çoluk çocuğumun can güvenliği yok. Şu anda işten çıktım buraya geldim bir sorun var mı diye. Çocuklarımın psikolojileri bozuldu. Şikayette bulunduk. Adaletin yerini bulacağını düşüyorum. Mahkeme sürecine gireceğiz. Dün akşam da babası geldi ’bu evden çıkacaksın 2 gün içinde burası Esenyurt gerekeni yapacağız. Biz bir şekilde sizi çıkaracağız’ diyerek tehditler savurdu.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili işlemler devam ediyor.

