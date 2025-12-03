Esenyurt'ta Haramidere Kırmızıya Döndü: Fabrika Atıkları İddiası

Esenyurt'taki Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü; mahalle sakinleri boyahane atıklarının etkili olduğunu, kokunun ve sağlık endişelerinin arttığını savunuyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 12:40
Mahalle sakinleri fabrikalardan gelen atık suları suçladı

Haramidere'nin rengi kırmızıya döndü. Bölge sakinleri renk değişiminin fabrikaların boyahanelerinden bırakılan atık sular nedeniyle olduğunu öne sürüyor ve tepki gösteriyor.

"Derenin duru aktığını hiç görmedik"

Mahalle sakini Rıdvan Kılıç şunları söyledi: "Problem çevreye yayılıyor, mahalle bundan rahatsız. Dereden kırmızı şekilde su akıyor. Bu da fabrikaların boyahanelerindeki atık sular. Yazın daha çok koku oluyor. Bunların giderilmesi gerekiyor. Burası devamlı böyle akıyor. Buranın duru aktığını hiç görmedik. Çocuklar gidip dere kenarında oynuyorlar. İnsanlara zararlı bir durum. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz. Fabrikalardan arıtıp bu şekilde göndermeleri gerekiyor"

Bölge sakinleri yetkililerden müdahale ve sorunun giderilmesini talep ediyor.

