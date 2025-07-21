DOLAR
40,39 0,1%
EURO
47,21 -0,12%
ALTIN
4.401,84 -1,2%
BITCOIN
4.790.671,82 -0,34%

Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir kazan imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 16:59
Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen yangın, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki iki katlı bir kazan imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve çalışanların güvenliği için ithafiyeye haber verildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek çalışanları tahliye etti. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak soğutma işlemleri devam ediyor.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından oluşan yoğun dumanlar, mahallenin geniş bir kesiminde etkili oldu ve vatandaşları tedirgin etti.

Yetkililer, yangının nedeni hakkında araştırmalarını sürdürürken, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler alınmaya devam ediyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vahap Seçer, Muhittin Böcek'i Cezaevinde Ziyaret Etti
2
Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
3
Bingöl'de Hayırsever İş İnsanı 8 Derslikli Okul Yaptıracak
4
Saadet Partisi, Yeşilay ile Bağımlılıkla Mücadele İçin Güç Birliği Yaptı
5
Antalya'da Nitelikli Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı
6
Yargıtay Başsavcısı Şentürk, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'i Ağırladı
7
Tekirdağ'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!