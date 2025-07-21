Esenyurt'ta Kazan İmalathanesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen yangın, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'ndaki iki katlı bir kazan imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle ortaya çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve çalışanların güvenliği için ithafiyeye haber verildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek çalışanları tahliye etti. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak soğutma işlemleri devam ediyor.

Dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının ardından oluşan yoğun dumanlar, mahallenin geniş bir kesiminde etkili oldu ve vatandaşları tedirgin etti.

Yetkililer, yangının nedeni hakkında araştırmalarını sürdürürken, bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler alınmaya devam ediyor.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kazan imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.