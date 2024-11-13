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Esenyurt'ta Komşusunu Tornavidayla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta park yeri yüzünden çıkan kavgada komşusunu yaralayan zanlı tutuklandı. Yaralının durumu stabil.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:24
Esenyurt'ta Komşusunu Tornavidayla Yaralayan Zanlı Tutuklandı

Esenyurt'ta, park yeri nedeniyle meydana gelen bir kavga sonucunda, komşusunu tornavidayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medyada yayımlanan "Komşusunun boynuna tornavida sapladı" başlıklı görüntüler üzerine başlattığı çalışma sonucunda, İ.Ö'nün boynundan yaralandığı tespit edildi.

Olayın ardından zanlı C.E., aynı gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucu kavganın park yeri sebebiyle çıktığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Yaralı İ.Ö.’nün hastanede tedavisi sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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