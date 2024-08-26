Esenyurt'ta Kontrolden Çıkan Midibüs Feci Kazaya Neden Oldu

Esenyurt’ta Midibüs Kazası

Esenyurt ilçesinde, kontrolden çıkan bir midibüs, park halindeki araçlara çarparak büyük bir kaza meydana getirdi. Olay anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Anı ve Yaralı

Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Şehitler Mahallesi, Gazi Caddesi üzerinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 LJB 795 plakalı midibüs önce refüje çıktı. Ardından, park halinde bulunan altı araca çarparak kaldırımda durabildi.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsün çarptığı araçlardan birinin içindeki kadın, düşerek yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Gözaltına Alındı

Olay sonrası, kaza yapan sürücü, ifadesini almak üzere karakola götürüldü. Kazanın sebebine dair araştırmalar sürmektedir.