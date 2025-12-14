DOLAR
Esenyurt'ta kuyumcu soygunu girişimi alarmla engellendi

İstanbul Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde 4 hırsızın kuyumcu soygunu girişimi, alarmın devreye girmesiyle başarısız oldu; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 09:54
Esenyurt'ta kuyumcu soygunu girişimi alarmla engellendi

İstanbul Esenyurt’ta, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek isteyen 4 hırsız kepengi açma girişiminde bulundu. Ancak, alarm sisteminin devreye girmesiyle planları bozuldu.

Olayın detayları

Yer: Esenyurt Piri Reis Mahallesi

Zaman: Dün sabaha karşı

Olay: Araçla gelen şüpheliler, kuyumcunun kepengini açmaya çalışırken ellerindeki aletle kilidi zorladı. Bu sırada dükkandaki alarm sistemi çalıştı ve hırsızlarda büyük panik oluştu.

Sonuç: Dükkana giremeyen şahıslar, geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.

Görüntüler: Hırsızların dükkanı zorladıkları ve alarm sonrası kaçış anları, kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ESENYURT’TA SOYGUN GİRİŞİMİ ALARM SİSTEMİ SAYESİNDE ÖNLENDİ: O ANLAR KAMERADA

