Esenyurt'ta kuyumcu soygunu girişimi alarmla engellendi
İstanbul Esenyurt’ta, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanına girmek isteyen 4 hırsız kepengi açma girişiminde bulundu. Ancak, alarm sisteminin devreye girmesiyle planları bozuldu.
Olayın detayları
Yer: Esenyurt Piri Reis Mahallesi
Zaman: Dün sabaha karşı
Olay: Araçla gelen şüpheliler, kuyumcunun kepengini açmaya çalışırken ellerindeki aletle kilidi zorladı. Bu sırada dükkandaki alarm sistemi çalıştı ve hırsızlarda büyük panik oluştu.
Sonuç: Dükkana giremeyen şahıslar, geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Görüntüler: Hırsızların dükkanı zorladıkları ve alarm sonrası kaçış anları, kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
