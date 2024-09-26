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Esenyurt'ta Lastiği Patlayan Otomobil Durağa Çarptı

Esenyurt'ta lastiği patlayan otomobil, bir kadına ve durağa çarparak kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:57
Esenyurt'ta Lastiği Patlayan Otomobil Durağa Çarptı

Esenyurt'ta Lastiği Patlayan Araç Durağa Çarptı

Esenyurt'ta yaşanan üzücü bir olayda, lastiği patlayan araç, kontrolden çıkarak bir kadına ve otobüs durağına çarptı. Bu kaza anı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Anı ve Sonrası

Edinilen bilgilere göre, Mevlana Mahallesi'nde bulunan D-100 kara yolu yan yolunda meydana gelen olayda, 34 KGH 011 plakalı aracı kullanan sürücü Dilruba E., seyir halindeyken bir anda lastiğinin patladığını fark etti.

Elde edilen görüntülerde, otomobilin yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen bir kadına çarptığı, ardından otobüs durağına yöneldiği görülüyor. Kaza sırasında çevrede bulunan vatandaşların hızla olay yerinden uzaklaştığı da dikkat çekiyor.

İlk Müdahale ve Soruşturma

Hemen ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kadın, sağlık çalışanlarının müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücü Dilruba E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu talihsiz olay, trafik güvenliği açısından bir kez daha dikkat çekti ve yetkilileri harekete geçirdi.

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