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Esenyurt'ta Metal Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Esenyurt'ta bir metal fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 07:03
Esenyurt'ta Metal Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Esenyurt'ta Metal Fabrikasında Yangın Kalamadı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan bir metal fabrikasında, Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının, çatal ve bıçak üretimi yapılan alanda başladığı öğrenildi.

Yangına Hızlı Müdahale

Olay sonrası çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Fabrikanın giriş kısmındaki makinelerin bulunduğu alanda başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer bölümlere yayıldı. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın Söndürüldü, Maddi Hasar Var

Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın büyük bir çaba ile başarıyla söndürüldü. Olay sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yıllık üretim kapasitesine ilişin fabrikada maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Esenyurt'ta bir metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Esenyurt'ta bir metal fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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