DOLAR
40,87 0,08%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.386,56 -0,08%
BITCOIN
4.815.433,25 -0,11%

Esenyurt'ta Okul Yanındaki Arsada Uyuşturucu Kullanan 2 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta okul bitişiğindeki boş arsada uyuşturucu kullanan S.S. ve A.Y. yakalandı; üzerlerinde pet şişede uyuşturucu ele geçirildi, adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:09
Esenyurt'ta Okul Yanındaki Arsada Uyuşturucu Kullanan 2 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta okul bitişiğindeki arsada uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir okulun bitişiğindeki boş arsada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen S.S. ve A.Y. isimli iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, pet şişe içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de 'pat pat' ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, 1'i ağır
2
Germencik’te Jandarma'dan İncir ve Zeytin Bahçelerine Hırsızlık Uygulaması
3
Avn: İran'ın veya Başka Bir Ülkenin Lübnan İçişlerine Müdahale Hakkı Yok
4
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
5
İzmir Ödemiş'te Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Yaralı
6
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
7
Mardin Ömerli'de Kaza: Yan Yola Düşen Otomobilde 1 Kişi Öldü, 5 Yaralı

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar