Esenyurt'ta Okul Yanındaki Arsada Uyuşturucu Kullanan 2 Şüpheli Yakalandı

Esenyurt'ta okul bitişiğindeki arsada uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir okulun bitişiğindeki boş arsada uyuşturucu madde kullanıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kimlikleri belirlenen S.S. ve A.Y. isimli iki şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, pet şişe içinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.