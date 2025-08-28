DOLAR
Esenyurt'ta pompalı tüfekle iş yerine ateş açma iddiası — 1 gözaltı

Esenyurt'ta 9 Ağustos'ta iş yerine pompalı tüfekle ateş açtığı iddia edilen Ş.T.C. (20) yakalandı; üç ayrı suçtan adliyeye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 00:01
İstanbul Emniyeti görüntüler üzerine operasyon düzenledi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ağustos tarihinde Güzelyurt Mahallesi'nde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açtığı yönündeki paylaşımlar üzerine çalışma başlattı.

Yapılan soruşturmada kimliği tespit edilen Ş.T.C. (20), Güzelyurt Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapıldı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

