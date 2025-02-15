Esenyurt'ta Silahlı Saldırılara 9 Tutuklama!

Esenyurt'ta iş yerlerine ve evlere düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin 9 şüpheli tutuklandı, 3 zanlı ise firari.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:31
Esenyurt'ta Silahlı Saldırılara 9 Tutuklama!

Esenyurt'ta Silahlı Saldırılara Büyük Darbe

Esenyurt'ta, iş yerlerine ve evlere silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddia edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede meydana gelen 8 iş yeri ve 2 eve yapılan silahlı saldırılarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Silahlar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırılara karıştığı düşünülen ve farklı suçlardan kaydı bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan adres aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırılara karıştığı belirtilen 5 şüpheli daha, 4 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken 9'u mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari Zanlıların Peşinde

Polis ekipleri, silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen firari 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmaya devam edilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Bursa'da Silahlı Cinayet: Şüpheli Derviş Ö. Yakalandı
4
Giresun'da Kamyon-Otomobil Çarpışmasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
5
Aydın'da Go-Kart Kazası: Ralliçi Ömer Tolon Ambulans Helikopterle İzmir'e Nakledildi
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda Önemli Açıklamalar
7
MİT, Atatürk'ten Mülakat İsteyen İngiliz Kadın Hakkında Rapor Hazırladı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor