Esenyurt'ta Silahlı Saldırılara 9 Tutuklama!

Esenyurt'ta Silahlı Saldırılara Büyük Darbe

Esenyurt'ta, iş yerlerine ve evlere silahlı saldırı gerçekleştirdikleri iddia edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede meydana gelen 8 iş yeri ve 2 eve yapılan silahlı saldırılarla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Gözaltılar ve Ele Geçirilen Silahlar

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırılara karıştığı düşünülen ve farklı suçlardan kaydı bulunan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan adres aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırılara karıştığı belirtilen 5 şüpheli daha, 4 ilçede gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilirken 9'u mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari Zanlıların Peşinde

Polis ekipleri, silahlı saldırılarla bağlantılı olduğu öne sürülen firari 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını hızlandırdı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturmaya devam edilmektedir.