Esenyurt'ta Ters Yönde Giden Minibüs Sürücüsüne 18 Bin 534 Lira Ceza

Esenyurt'ta Ters Yönde Seyreden Minibüs Sürücüsüne Ceza

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, ters yönde ilerleyen minibüsün sürücüsü büyük bir trafik ihlaline imza attı. Söz konusu minibüsün sürücüsüne 18 bin 534 lira ceza kesildi.

Emniyet Ekipleri Harekete Geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Arif Caddesi'nde, ters istikamette seyreden minibüsün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından hemen harekete geçti. Bu görüntülerden yola çıkarak, sürücünün kimliği tespit edildi.

Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Tespit edilen minibüs sürücüsü T.Ç.'ye 18 bin 534 lira para cezası uygulandı. Bu durum, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yerel otoriteler, benzer ihlallerin önlenmesi için denetimlerini arttıracaklarını duyurdu.