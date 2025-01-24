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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Esenyurt'ta gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 200 gram uyuşturucu ve 8 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:44
Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 200 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul Esenyurt'ta Asayiş Uygulaması

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş ve dar alan uygulaması gerçekleştirildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyon, Yeşilkent Mahallesi ve çevresinde uyuşturucu tacirleri ile aranan kişilere yönelik olarak yapıldı.

Uyuşturucu Operasyonunda Yakalananlar

Dün akşam yapılan eş zamanlı ev aramalarında, yaklaşık 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, bu aramalarda evleri ve üzerlerinde uyuşturucu bulunan toplam 7 kişi ile hırsızlıktan aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sabit Yol Uygulaması Detayları

Uygulama kapsamında yapılan sabit yol kontrollerinde, 1173 kişi sorgulandı. Bu kontrollerde, 5 sürücünün araçları trafikten men edildi. Ayrıca, sürücülere toplamda 60 bin 470 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Esenyurt'ta, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Esenyurt'ta, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Esenyurt'ta, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

İstanbul Esenyurt'ta, polis ekiplerince "asayiş ve dar alan uygulaması" gerçekleştirildi.

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