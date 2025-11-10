Esenyurtlu Gençler 10 Kasım’da Anıtkabir, TBMM ve Millet Kütüphanesi’ni Ziyaret Etti

Esenyurt Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında ilk kez düzenlenen programla Esenyurtlu gençleri Anıtkabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ne taşıdı.

Ziyaretin başlangıcı ve yolculuk

Sabah erken saatlerde Esenyurt’tan hareket eden 4 otobüslük kafile, saat 09.05’te Bolu’da verilen molada Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Gençler ardından Ankara’ya geçti.

TBMM ziyareti ve milletvekilleriyle buluşma

TBMM ziyaretinde Başkan Vekili Can Aksoy ve gençlere, AK Parti Grup Başkanvekili, Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım eşlik etti. Meclis salonunda milletvekilleri gençlerle sohbet ederek milli iradenin ve gençliğin önemine vurgu yaptı.

Anıtkabir'de saygı ve müze gezisi

Anıtkabir’e geçen Esenyurtlu gençler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinde saygı duruşunda bulundu. Gençler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezerek Cumhuriyet’in kuruluş sürecine dair tarihi eserleri yakından görme fırsatı buldu.

Başkan Vekili Can Aksoy’un mesajı

“Bugün burada sadece Ata’mızı anmakla kalmıyoruz; aynı zamanda onun mirası olan Cumhuriyeti gençlerimizle birlikte yeniden hissediyoruz. Esenyurt’un gençleri tarihine, Cumhuriyetine ve Atatürk’ün fikirlerine sahip çıkıyor” dedi.

Kapanış

Program, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Atatürk Orman Çiftliği gezisiyle sona erdi.

ESENYURT BELEDİYESİ, 10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA GÜNÜ KAPSAMINDA İLK KEZ DÜZENLENEN PROGRAMLA, ESENYURTLU GENÇLER ANITKABİR’İ, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ’Nİ ZİYARET ETTİ.