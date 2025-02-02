Esir Takasıyla Serbest Kalan Filistinliler, Özgürlük Sevinci Yaşıyor

Filistinlilerin Özgürlük Sevinci

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında gerçekleştirilen esir takası ve ateşkes anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinliler, özgürlüklerine kavuşmanın mutluluğunu ifade ederek, İsrail hapishanelerindeki tüm mahkumların serbest bırakılmasını umuyorlar. Filistinliler, acıların ve trajik koşulların sona ermesi için güçlü bir irade ile birleşiyor.

Direniş Gruplarının Rolü Vurgulandı

Serbest kalan Filistinliler, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki direniş gruplarının kendilerine büyük destek verdiğini belirtti. Tutukluların serbest bırakılması amacıyla İsrail hapishanelerindeki ihlallere ve işkencelere dikkat çektiler.

“Tutukluların Durumu Çok Zor”

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim Mülteci Kampı'ndan serbest kalan Şadi Karan, 17,5 yıl süren hapishane hayatında yaşadığı zorlukları aktardı. Karan, “(İsrail) Cezaevi idaresinin uyguladığı istismar ve baskılar sonucunda binlerce mahkum en kötü koşulları yaşıyor. Tutukluların durumu çok zor, onların kurtarılması için harekete geçilmesi gerekiyor.” dedi.

Umudun Peşinde

Tulkerim'e dönen Karan, buranın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, “Burası bizim büyüdüğümüz ve yaşadığımız yer.” ifadesini kullandı.

Ali Hasan Bergusi ise, “Gazze'deki direnişe” teşekkür ederek, “Özgürlüğümüzü şehitlerimizin kanlarına borçluyuz.” dedi. 21 yıl hapiste kalan Bergusi, halkın iradesinin güçlü olduğunu ve özgürlüğün kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Yaşanan Zorluklar ve Dilekler

Serbest bırakılan Ramallah kenti sakini Mohammed Dahnun, “Özgürlük duygusunun aile ve arkadaşlar arasında eşi benzeri yok.” diyerek, tutukluların acilen kurtulması gerektiğini belirtti. Dahnun, en zor anlarının Gazze'deki durumu öğrendiği anlar olduğunu ifade etti.

Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma çerçevesinde, ilk aşamada 1900'ün üzerinde Filistinli ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması planlanmaktadır.