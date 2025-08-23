Eski ABD Sözcüsü: İsrail Gazze Savaşını Onlarca Yıl Sürdürmeyi Planladı

Matthew Miller, Washington'un bilgisi ve sessizliği üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kanal 13'e verdiği demeçte Washington'un İsrail'in Gazze'deki savaşı onlarca yıl sürdürmeyi planladığını bildiğini, ancak bu konuda sessiz kaldığını söyledi.

Miller, dönemin Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın savaşın başlarında İsrail'i uyardığını belirterek Blinken'ın görüşünü şu sözlerle aktardı: "Gazze'nin geleceği hakkında net plan olmadan ülkenin bitmeyen ayaklanma riskiyle karşı karşıya bulunduğu".

Eski sözcü, Washington'ın bu planı bildiğini ancak doğrudan müdahale etmediğini kaydetti. Miller, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kendilerine yönelik sözlerini aynen aktardı: "Haklısınız. Bu savaşı önümüzdeki on yıllar boyunca sürdüreceğiz. Şimdiye kadar böyle oldu. Bundan sonra da böyle olacak."

Miller ayrıca, İsrail içindeki bazı bakanların ateşkes ve esir takası çabalarını engellediğini doğruladı. Kanal 13'ün aktardığına göre aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de esir takası anlaşmalarını en az 5 kez engelledi.

ABD'nin bu süreçte ateşkes çabalarını baltalandığının farkında olduğunu ancak buna sessiz kaldığını söyleyen Miller, "Geniş bir yetkimiz yoktu. Bazen hiç yoktu." ifadelerini kullandı.

Geçmişte ateşkes ve esir takası anlaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını aktaran Miller, kamuoyuna açıkça söylemek istedikleri anların bulunduğunu, ancak bunun işe yaramayacağını düşündükleri için yalnızca kendi aralarında tartıştıklarını belirtti: "Başbakan'ın (Netanyahu) tamamen uzlaşmaz davrandığını ve anlaşmaya varılmasını zorlaştırdığını düşündüğümüzü kamuoyuna açıklamak istediğimiz zamanlar oldu ancak bunu kendi aramızda tartıştık ve bunun hiçbir işe yaramayacağına karar verdik."

Miller son olarak, "İsrail hükümetiyle kapalı kapılar ardında çok sert bir şekilde konuşmak istedik ancak nihayetinde anlaşmaya varılmasını zorlaştıracağını düşündüğümüz hiçbir şey yapmadık." diyerek Washington'un tercihlerini özetledi.