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Eski Almanya Başbakanı Schröder Tükenmişlik Sendromu Nedeniyle Klinik Tedavi Görüyor

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, tükenmişlik sendromu nedeniyle klinikte tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 13:25
Eski Almanya Başbakanı Schröder Tükenmişlik Sendromu Nedeniyle Klinik Tedavi Görüyor

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in tükenmişlik sendromu nedeniyle klinikte tedavi gördüğü bildirildi. Alman Haber Ajansı DPA'ya açıklamalarda bulunan Schröder’in avukatı Hans-Peter Huber, 88 yaşındaki eski başbakanın hastanede tedavi altında olduğunu doğrulayarak, ailesi adına kamuoyundan müvekkilinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Schröder'in sağlık durumu hakkında yapılan haberde, mecklenburg-vorpommern Eyalet Meclisi'nde 'Kuzey Akım 2' bor hattının inşasının araştırılması için kurulan komisyona hastalığı nedeniyle katılamadığı belirtildi. Schröder’in doktorunun bu duruma ilişkin rapor yazdığı da kaydedildi.

Açıklanan raporda, Schröder’e “derin bitkinlik ve belirgin enerji eksikliği” belirtileri gösteren tipik bir tükenmişlik sendromu teşhisi konulduğu ifade edildi. Eski başbakanın ayrıca konsantrasyon ve hafıza problemleri ile uyku bozukluğu yaşadığı da vurgulandı. Raporda, “ne şu anda ne de öngörülebilir bir gelecekte bir araştırma komisyonunda uzun ve özellikle kamuoyuna açık bir şekilde ifade vermesinin yükünü fiziksel ve psikolojik olarak kaldıracak durumda olduğu” ifadesi yer aldı.

Schröder, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan yakın ilişkisi ve bazı Rus şirketlerinde görev alması nedeniyle Almanya'da eleştirilmişti. Bu sebeple, Federal Meclis eski başbakana tanınan bazı özel hakları geri almıştı.

Eski başbakan, 1998-2005 yılları arasında başbakanlık yapmış ve 1999-2004 tarihleri arasında SPD Genel Başkanlığı görevini yürütmüştü.

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