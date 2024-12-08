DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.463.430,78 0,63%

Eski AYM Başkanvekili Burhan Üstün'ün Son Yolculuğu

Burhan Üstün, AYM'de düzenlenen törenin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:51
Eski AYM Başkanvekili Burhan Üstün'ün Son Yolculuğu

Burhan Üstün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve eski Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Üstün için AYM'de anlam dolu bir tören düzenlendi.

Törende Duygusal Anlar Yaşandı

Törende konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, Üstün'ü kaybetmenin derin acısını yaşadıklarını belirterek, "Protokole riayet eder, duruma göre bazen nazik bazen çok zarif davranırdı. Birçok güzel özellikleri yanında şairliğiyle de maruftu. Zaman zaman kendisinden şiirler dinlerdik. İşine daima saygılıydı, disiplinliydi, özverili çalışırdı. Şakacıydı, hoşsohbetti. İyi bir dinleyiciydi. Kendisini özleyeceğiz. Kıymetli eşiniz Nevruz Üstün hanımefendiye, ailenize, sizi kaybetmiş olmaktan dolayı hüzünlenmiş herkese sabır, metanet ve uzun ömürler diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Aile ve Dostlar Taziyeleri Kabul Etti

Törende, Burhan Üstün'ün eşi Nevruz Üstün ve aile bireyleri taziyeleri kabul etti. AYM'deki törenin ardından Üstün için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Üstün'ün ailesi, AYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kamu Başdenetçiliği görevine seçilen eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, AYM üyeleri, Uyuşmazlık Mahkemesi üyeleri ve yargı mensupları katıldı.

Son Geçit: Bağlum Mezarlığı

Burhan Üstün'ün cenazesi, Bağlum Mezarlığı'na defnedildi. Üstün'ün vefatı, yargı camiasında büyük bir kayıp olarak değerlendirildi.

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve eski Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, son...

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve eski Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Üstün için AYM'de düzenlenen törenin ardından, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve eski Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, son...

Eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili ve eski Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün, son yolculuğuna uğurlandı. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Üstün için AYM'de düzenlenen törenin ardından, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

İLGİLİ HABERLER

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
2
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
3
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
4
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
5
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
6
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor