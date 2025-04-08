Eski Başbakan Olmert'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: 'Toprak Gasbeden Saldırılara Destek Veriyor'

Eski İsrail Başbakanı Ehut Olmert, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’yu, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırılara göz yummakla ve bu saldırılara destek vermekle suçladı.

İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, Olmert, Netanyahu'nun Yahudi üstünlükçü terör saldırılarıyla bilinen 'Tepe Gençliği' örgütünün Batı Şeria'daki eylemlerini engellemek yerine, aksine bu gruba yardım ettiğini belirtti.

2002 ile 2009 yılları arasında İsrail'in başbakanlığını üstlenen Olmert, bu konudaki görüşlerini şu şekilde ifade etti: “Başbakan Netanyahu, Tepe Gençliği'nin Batı Şeria'da işlediği vahşete yardım ediyor ve hükümet de buna göz yumuyor.”

Tepe Gençliği, Filistinlilere yönelik sistematik saldırılar gerçekleştiren bir grup olarak biliniyor ve dikkat çekici şekilde, Filistin yerleşimlerine yönelik kundaklama eylemleri ile de tanınıyor.

Söz konusu iddialar, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın, geçtiğimiz yıl nisan ayında Netanyahu ve hükümetini bu gruplara karşı göstermiş olduğu müsamahayı eleştirmesiyle daha da gündeme geldi.