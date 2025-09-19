Eski Başkan Yoon, Sıkıyönetim Davasına 10'uncu Kez Katılmadı

Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim davasının duruşmasına üst üste 10'uncu kez katılmadı; mahkeme sanıksız sürdürdü.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:22
Duruşmaya katılmama kararı sürüyor

Yonhap ajansına göre, hakkında sıkıyönetim davası açılan Yoon Suk Yeol, yargılandığı duruşmalara üst üste katılmaktan kaçınıyor. Yoon, temmuzda yeniden tutuklanmasından bu yana duruşmalara katılmayı reddediyor.

Bugün Seul Merkez Bölge Mahkemesinde görülen oturuma da iştirak etmeyen eski devlet başkanı, böylece üst üste 10'uncu kez duruşmaya katılmamış oldu. Mahkeme, Seul Cezaevinden Yoon'un zorla getirilemeyeceğine dair gelen bildirim üzerine oturumu sanıksız sürdü.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclise girmişti. Ancak Meclisin kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon geri adım atmak zorunda kaldı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onayladı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP)'nin adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başladı.

Yoon, ilk kez 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmış; 7 Mart'ta tutukluluğa itirazının kabul edilmesiyle tahliye edilmişti. Bunun ardından Yoon hakkında 9 Temmuz'da ikinci kez tutuklama kararı çıkarılmış ve cezaevine gönderilmişti.

