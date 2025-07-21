DOLAR
40,38 0,12%
EURO
47,26 -0,24%
ALTIN
4.406,86 -1,32%
BITCOIN
4.734.155,72 0,83%

Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yumuşak doku kanseri tedavisi gören eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Bilecik'te toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 20:20
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 20:20
Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

Cenaze töreni, Şeyh Edebali Türbesi Külliyesi'nde düzenlendi. Törene, Lale Karabıyık'ın eşi Nezih Karabıyık ve yakınları ile birlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Külliye içerisindeki Orhangazi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik alındı. Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa...

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa...

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı
2
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı
3
28. Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivali Coşkuyla Başladı
4
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi
5
Kastamonu'da Metruk Binada Yangın: Büyük Hasar Oluştu
6
Samsun'da Hüseyin Dede Mesire Alanı Açıldı
7
Nevşehir'de Seyir Halindeki Tır Yandı, Dorse Kullanılamaz Hale Geldi

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!