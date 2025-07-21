Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

Cenaze töreni, Şeyh Edebali Türbesi Külliyesi'nde düzenlendi. Törene, Lale Karabıyık'ın eşi Nezih Karabıyık ve yakınları ile birlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, ilçe başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Külliye içerisindeki Orhangazi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dua edildi ve helallik alındı. Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.