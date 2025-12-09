Eski CHP Serik İlçe Başkanı rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

80 bin TL talebi iddiası

Antalya’nın Serik ilçesinde, eski CHP İlçe Başkanı Ş.Ç., rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

İddiaya göre, görevde olduğu dönemde bir esnafın Serik Belediyesi'nde halledilmesi gereken bir işlemin çözülmesi karşılığında 80 bin TL talep ettiği öne sürüldü.

Ş.Ç. ile esnaf K.K. hakkında yapılan ihbar üzerine, Serik Cumhuriyet Savcısının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti ve her iki kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kişinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

