Eski Emniyet Müdürleri Rüşvet İddiasıyla Yargılanıyor

Eski Emniyet Müdürleri Hakim Karşısında

Ankara'da rüşvet ve 'mal varlığı bildirilmesi kanununa muhalefet' suçlarından yargılanan 5 kişi, duruşmada savunmalarını yaptı. Eski Emniyet Müdürü Alp Aslan ve Oben Özay'ın da arasında bulunduğu sanıklar, suçlamaları reddetti.

Dava Süreci

Davada, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcıları Alp Aslan ve Oben Özay ile tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan’ın da yer aldığı 5 kişinin rüşvetle ilgili suçlamalarla yargılanmasına başlandı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılırken, tutuklu sanık Kaplan başka bir mahkemeye yönlendirilerek duruşmaya katılmadı.

Savunmalar ve İfadeler

Sanıklardan Alp Arslan, banka hesabında tespit edilen paraların arkadaşlarına ait olduğunu, hayatı boyunca haksız kazanç elde etmediğini belirtirken, Oben Özay ise mal varlığı olarak sadece evi, arabası ve bir miktar nakit parası olduğunu ifade etti.

Söz alan sanık Serdar Coşkun, 30 yıllık devlete hizmet ettiğini ve yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi. Ercan Karagöz ise gizli tanık Serdar Sertçelik’in ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Mahkeme Kararı ve Davanın Geçmişi

Duruşmanın sonunda mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbir kararlarını kaldırmama kararı aldı ve duruşmayı 20 Aralık'ta devam ettirme kararı aldı. Soruşturmanın geçmişi ise, eski emniyet müdürlerinin mali profillerinin uyumsuzluğu ile yapılan tespit ve iddialarla dolu.

Dava, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde başlatılmış ve titiz bir hazırlık süreci geçirmiştir. Sanıklara yöneltilen suçlamalar oldukça ağır ve yaptırımları kapsamaktadır.