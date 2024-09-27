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Eski Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Serhat Akın, Beykoz’da uğradığı silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 10:41
Eski Futbolcu Serhat Akın'a Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Serhat Akın'a Saldırı anları Güvenlik Kamerasında

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, Beykoz'da kimliği belirlenemeyen şahısların gerçekleştirdiği silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı, Kavacık Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Güvenlik kamerası görüntülerinde, Serhat Akın'ın yanındaki kişi ile birlikte binadan çıktıktan sonra hızlı bir şekilde yaklaşan bir kişi tarafından silahla vurulduğu görülüyor. Saldırganın ateş ettikten sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı anlar da kamerada yer aldı.

Ağır Yaralanma ve Tedavi Süreci

Yaşanan silahlı saldırıda Serhat Akın ayağından yaralandı ve olay sonrasında Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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