Eski Hakim Yaşar Akyıldız'ın FETÖ Davasında Mütalaa Açıklandı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, eski hakim Yaşar Akyıldız hakkında savcı, esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Akyıldız, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanıyor.

Duruşmadaki ifadeler

Duruşmaya tutuklu sanık Akyıldız ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi. Tanık E.K., Akyıldız'ı tanımadığını belirterek, "2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) bağımsız aday listesinde adını görmüştüm. Örgüt bize bağımsız adaylara oy verin dedi. Kendisini aile mahkemesinde görevli hakim olarak biliyordum. Örgüt bize Yaşar beyin reklamını yapmamızı söyleyerek, 'Çok iyi bir hukukçudur, aile mahkemesine bakar, gece gündüz aradığınızda size geri dönüş yapar deyin.' dediler. Bize aynı zamanda 'Bağımsız adaylara oy isteyin.' şeklinde talimat gelmişti." beyanında bulundu.

Söz alan sanık Akyıldız, "Ben genç arkadaşları tanımıyorum. Tanıkların yönlendirildiğini düşünüyorum. Planlanmış şekilde söylenmiş ifadeler." diyerek iddiaları reddetti.

SEGBİS ile katılan "Şahin" kod adlı gizli tanık, Muharrem K.'nin il imamı olduğunu, Muharrem aracılığıyla Yargıtaya yönlendirildiğini ve Nazım K. vasıtasıyla Akyıldız hakkında "iyi bir insan" şeklinde değerlendirme duyduğunu anlattı. Akyıldız ise bu olayları hatırlamadığını ve kimsenin kendisine "Şu kişiye yardımcı ol" şeklinde talimat vermediğini savundu.

Savcı mütalaası

Mütalaada; sanık Akyıldız'ın, örgütün kapalı devre kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandığı, devletin yargı erkine sızmak amacıyla örgütün emirleri doğrultusunda HSYK üyeliğine aday olduğu, adaylık sürecinde örgüt adına oy topladığı ve seçim için örgütsel toplantıların düzenlenmesine imkan sağladığı tespitlerinin bulunduğu belirtildi. Savcı, bu gerekçelerle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararı ve sonraki duruşma

Sanığın avukatı mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme ara kararında, dosyanın geldiği aşamada dinlenilmeyen tanıkların dinlenmelerinden ayrı ayrı vazgeçilmesine karar verdi, sanık ve avukatına yazılı savunmalarını sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 30 Ekim'e ertelendi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı, örgütün yargı yapılanmasında görev yaptığı, ByLock kullanıcısı olduğu ve 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydının bulunduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca, itirafçı ifadeleri ve tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin HSYK'ye sızma amacıyla örgütün emirleri doğrultusunda hareket ettiği öne sürülüyor. Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız hakkında 15 yıla kadar hapis istemi bulunuyor.