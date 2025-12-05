Özdemir: Terörsüz Türkiye Devlet Projesi; Gazetecilere Yeşil Pasaport ve Konut

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Türkiye’nin terörle mücadelesi ve medya çalışanlarının hakları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık bir devlet projesi haline geldiğini vurguladı.

Terörle mücadelede yeni dönem

Özdemir, PKK’nın silah bırakmasının Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, hedeflerinin “Türkiye’nin enerjisini iç meselelerden arındırarak küresel bir güç haline getirmek” olduğunu söyledi. Türkiye’nin 40 yılı aşkın süredir terörle meşgul edilerek bölgesel ve küresel avantajlardan mahrum bırakıldığını ifade eden Özdemir, güvenlik güçlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve istihbarat teşkilatlarının ağır kayıplar verdiğini hatırlattı.

Özdemir, PKK’nın 1978’de Diyarbakır’ın Fis Köyü’nde kurulduğunu, kuruluşundan itibaren sözde dört parçalı bir yapı hedeflediğini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dil, köken farkı gözetmeksizin eşit haklara sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın ilk dönem söylemlerine atıfta bulunarak, 27 Şubat’ta yapılan çağrı sonrasında örgütün kongre toplayıp kendini feshettiğini ve silahlarını yok ettiğini aktardı.

Özdemir, parti teşkilatıyla birlikte şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiklerini, halkın Milliyetçi Hareket Partisi’ne desteğinin devam ettiğini belirtti: “Başka acılar yaşanmasın, anaların yüreğine ateş düşmesin”.

PKK’nın silah bırakmasını istemeyen çevreler

PKK’nın silah bırakmasından rahatsız olan dış ve iç çevrelerin bulunduğunu söyleyen Özdemir, Ortadoğu’yu paylaşmak isteyen aktörlerin bu durumdan memnun olmadığını kaydetti ve başta İsrail olmak üzere bazı dış güçlerin, içeride ise müzahir yapıların bu sürece karşı durduğunu ifade etti.

Özdemir, geçmiş seçim dönemlerinde PKK’nın siyasi uzantısıyla ittifak yapanların bugün MHP’ye eleştiriler yönelttiğini belirterek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin milli üniter yapı, anayasanın ilk dört maddesi ve 66. madde gibi konularda taviz vermeyeceğini söyledi: “Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez”.

Gazetecilere yeşil pasaport ve konut projesi

Medya alanının parti için öncelikli görevlerden biri olduğunu söyleyen Özdemir, 15 Temmuz 2016 sonrasında Türkiye aleyhinde oluşturulan gündemlerin çoğunun FETÖ mensupları tarafından üretildiğini belirtti. Özdemir, yurt dışında Türkiye aleyhinde faaliyet gösteren FETÖ’cülerin uluslararası basında yanlışa yol açtığını ve resmi kurumların tek başına bu algıyla baş etmekte zorlandığını ifade etti.

Bu nedenle gazetecilerin yurt dışında mesleki platformlarda Türkiye’yi doğru ifade edebilmeleri için yeşil pasaport düzenlemesi öneren Özdemir, daha önce avukatlara tanınan benzer hakkın basın mensuplarına da verilmesi gerektiğini söyledi. Özdemir, teklifleriyle ilgili iletişim başkanlıklarıyla görüşmelerin sürdüğünü aktardı ve bu hakkın Türkiye’nin milli bir ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ayrıca Özdemir, Kayseri’de uygulanan modele benzer bir TOKİ konut projesinin Ankara’daki meclis muhabirleri için de değerlendirilebileceğini belirtti. Meclis muhabirlerinin yoğun tempo ve genelde kirada oturmaları nedeniyle böyle bir toplu konut projesinin faydalı olacağını söyledi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE KAYSERİ MİLLETVEKİLİ İSMAİL ÖZDEMİR; HEM TÜRKİYE’NİN TERÖRLE MÜCADELESİ HEM DE MEDYA ÇALIŞANLARININ SORUNLARIYLA İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.