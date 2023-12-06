Eski Milli Futbolcu Oktay Derelioğlu ve Eşi Saldırıya Uğradı!

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de yol verme konusunda yaşanan bir tartışma sonucunda darp edildi. Saldırganların milli futbolcu ve eşi Başak Derelioğlu'na yönelik saldırısı araçla seyahat halindeyken gerçekleştir. Yol verme tartışmasından olduğu belirtilen saldırıda aracının önü kesilerek saldırıya uğrayan Derelioğlu'nun kolunda ciddi bir yaralanma meydana geldi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Derelioğlu, tedavi altına alındı. Saldırıya uğrayan eski futbolcu, yaşadığı olayla ilgili açıklamalarda bulundu ve “En büyük cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Oktay Derelioğlu'nun ifadesine göre, Kadıköy'de yol verme konusundaki bir anlaşmazlık kavgaya dönüştü ve saldırganlar tarafından darp edildi. Yaşadığı şiddet sonucunda omzunda kırık çıkma tespit edilen Derelioğlu, olayın daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “Başımızı da vurabilirdik, beyin kanamasından ölebilirdik” ifadelerini kullandı. Derelioğlu, saldırganlara en ağır cezanın verilmesini talep etti.

Durup Dururken Saldırıya Uğradım

Oktay Derelioğlu, yaşadığı saldırıyla ilgili olarak, "Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun, o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim, kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı" şeklinde konuştu. Derelioğlu, olayın nasıl geliştiğini anlatarak, eşinin de arbedeye dahil olduğunu ve kendilerini savunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Beyin Kanamasından Ölebilirdik

Oktay Derelioğlu, yaşadığı saldırı sonrasında şu şekilde konuştu: "Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik, beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiçbir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin, bir ceza alsınlar." Derelioğlu, saldırganlara karşı hukuki sürecin başlatılması ve caydırıcı bir ceza verilmesi talebinde bulundu.